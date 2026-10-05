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Царьград

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Международный уголовный суд рассекретил ордера на арест "Талибана"

Международный уголовный суд рассекретил ордера на арест "Талибана"

Международный уголовный суд рассекретил ордера на арест лидеров "Талибана". Среди них министры Хабибулла Аги и Неда Мохаммад Надим.

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