В Ижевске отработали действия при теракте на железной дороге

В столице Удмуртии прошли учения по отработке действия при теракте на железной дороге. В учениях приняли участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти республики, органы местного самоуправления.
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