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Сегодня в «Артеке» отмечают День вожатого

Сегодня в «Артеке» отмечают День вожатого

Ваш браузер не поддерживает видео. 24 июля 1927 года, согласно постановлению Центрального бюро юных пионеров, в лагере официально ввели должность отрядного вожатого, а с 1965 года в здравнице стали проводить школу педагогических работников.

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