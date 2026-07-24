Сегодня в «Артеке» отмечают День вожатого

Ваш браузер не поддерживает видео. 24 июля 1927 года, согласно постановлению Центрального бюро юных пионеров, в лагере официально ввели должность отрядного вожатого, а с 1965 года в здравнице стали проводить школу педагогических работников.
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