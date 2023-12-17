В Британии считают, что Россия близка к победе над Украиной

Шансы на победу Москвы возрастают, сообщил отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл.По его словам, киевский режим не сумел добиться серьёзных успехов на фронте, и в данный момент ВСУ находятся в уязвимом положении из-за разногласий западных стран по поводу дальнейшей военной помощи.