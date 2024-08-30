Фестиваль джазовых музыкантов стран БРИКС проходит в Казани

Джазовые мотивы звучали накануне в Казани. Там проходит масштабный фестиваль, на который приехали исполнители из стран БРИКС, чтобы порадовать горожан и туристов полетом своей фантазии и неповторимыми мелодиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии