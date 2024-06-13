Как собирали «Чужие деньги»: репортаж со съемок сериала

Прямо сейчас в Москве продолжаются съемки сериала «Чужие деньги». Авторами сценария для нового проекта Иви и продюсерской компании Team Films стали Дмитрий и Сергей Минаевы, неизменно дарящие зрителю истории, наполненные драйвом, рисками и большими деньгами.
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