Первая трёхмерная карта тепловых фаз межзвёздной среды перевернула классическую картину: 41% массы газа оказался нестабильным

Реконструкция охватила область диаметром в килопарсек вокруг Солнца с разрешением 2 парсека и показала, что холодные облака «живут» внутри оболочек из промежуточного газа, а не «висят в пустоте»Классическая теория межзвёздной среды (ISM) рисовала двухфазную картину: плотные холодные облака с температурой около 200 кельвинов и тёплая разрежённая среда примерно в 7000 кельвинов, заполняющая пространство между ними.