Высокоточным оружием и БПЛА: в Минобороны РФ заявили об ударе по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.
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