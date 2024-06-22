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Высокоточным оружием и БПЛА: в Минобороны РФ заявили об ударе по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК

Высокоточным оружием и БПЛА: в Минобороны РФ заявили об ударе по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.

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