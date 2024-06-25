Учёные нашли ограничения для чёрных дыр как источника тёмной материи

Учёные из проекта OGLE (Оптическое Гравитационное Линзирование) из Астрономической обсерватории Варшавского университета объявили о результатах почти 20-летних наблюдений, которые показали, что массивные чёрные дыры, обнаруженные детекторами гравитационных волн LIGO и Virgo, могут составлять не более нескольких процентов тёмной материи.