Учёные нашли ограничения для чёрных дыр как источника тёмной материи

Учёные из проекта OGLE (Оптическое Гравитационное Линзирование) из Астрономической обсерватории Варшавского университета объявили о результатах почти 20-летних наблюдений, которые показали, что массивные чёрные дыры, обнаруженные детекторами гравитационных волн LIGO и Virgo, могут составлять не более нескольких процентов тёмной материи.
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