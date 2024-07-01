Губернатор Воробьев рассказал о будущем «Крокус Сити Холла»

Часть сгоревшего объекта могут отдать под выставки Часть концертного зала подмосковного «Крокус Сити Холл», сгоревшего в результате теракта, скорее всего, передадут под выставочные площади после восстановления здания.
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