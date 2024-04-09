Прощание с Чеботаревой Тамарой Давидовной состоится 10 апреля по адресу пер. Рабочий,103. В 13.00 поминки в "Золотой Рыбке" в 15.
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Прощание с Чеботаревой Тамарой Давидовной состоится 10 апреля по адресу пер. Рабочий,103. В 13.00 поминки в "Золотой Рыбке" в 15.