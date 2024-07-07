Табиб кояшта пешүдән саклану өчен киңәшләр бирде

Урамда киемсез 15 минуттан артык булсаң, кояшта пешәргә мөмкин. Бу хакта РИА Новостига Мәскәү Сәламәтлек саклау департаментының беренчел медицина-санитар ярдәме буенча штаттан тыш баш белгече Андрей Тяжельников сөйләгән.
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