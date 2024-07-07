НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Павлова
    Какой занятный язык, надо еще на китайском напечатать.«Бу безнең гаилән...
  • Maxim
    Мне лично нравится на татарском читать: со временем - выучу, ещё бы добавить угорский - Карельский или мордовский: та...Миңнеханов су объ...
  • Алексей Мельник
    Нац вопрос кто то решил раскрутитьМиңнеханов су объ...

Табиб кояшта пешүдән саклану өчен киңәшләр бирде

Табиб кояшта пешүдән саклану өчен киңәшләр бирде

Урамда киемсез 15 минуттан артык булсаң, кояшта пешәргә мөмкин. Бу хакта РИА Новостига Мәскәү Сәламәтлек саклау департаментының беренчел медицина-санитар ярдәме буенча штаттан тыш баш белгече Андрей Тяжельников сөйләгән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх