В Росреестре сообщили об изменениях правил регистрации земельных участков

С 1 марта 2025 года в России изменятся правила регистрации земельных участков, теперь сделку будет невозможно зарегистрировать, если границы землевладений не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
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