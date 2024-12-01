WSJ: Китай изучает российские методы противодействия западным санкциям

Китай учредил специальную "межведомственную газету" по борьбе с антироссийскими санкциями. Регулярные отчеты с методами противодействия Западу передаются правительству КНР, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
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