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«Орландо», «Оклахома» и «Хьюстон» будут выбирать под тремя первыми пиками на драфте-2022

Сегодня прошла лотерея драфта НБА. Первые пять выборов достались «Орландо», «Оклахоме», «Хьюстону», «Сакраменто» и «Детройту».

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