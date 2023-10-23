Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» от Минстрой упростит оплату коммунальных услуг в России Елена ГалицкаяМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России представило новое мобильное приложение «Госуслуги.
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