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Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» от Минстрой упростит оплату коммунальных услуг в России

Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» от Минстрой упростит оплату коммунальных услуг в России

Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» от Минстрой упростит оплату коммунальных услуг в России Елена ГалицкаяМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России представило новое мобильное приложение «Госуслуги.

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