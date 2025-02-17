"26 комнат и идеальная чистота" – показываю, как люди живут в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга

Я побывал в этой квартире давольно давно, еще летом. Из уважения к частной жизни обитателей квартиры не буду называть точный адрес, но знающие люди поймут, что находится она в огромном доме на Лиговском проспекте у "Галереи": В этом доме довольно много коммунальных квартир, живет много людей поэтому пока я поднимался и спускался – встретил человек 10.