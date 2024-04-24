«Московская техническая школа» открыла новый курс по промдизайну

Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») разработали и запустили курс «Лайфстайл в промышленном дизайне».
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