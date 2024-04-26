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Ракетный удар повредил гражданское судно у берегов Йемена

Ракетный удар повредил гражданское судно у берегов Йемена

Гражданское судно получило повреждения в результате нескольких ракетных ударов в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

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