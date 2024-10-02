Уважаемые преподаватели, мастера-наставники и студенты средних специальных учебных заведений! Примите поздравления с Днём среднего профессионального образования.
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Уважаемые преподаватели, мастера-наставники и студенты средних специальных учебных заведений! Примите поздравления с Днём среднего профессионального образования.