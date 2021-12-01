Удобно ли инвалидам передвигаться по Петербургу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Вот уже десять лет реализуется программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге», однако опрошенные журналистами ФАН представители организаций, защищающих права инвалидов, сообщают о наличии серьезных проблем.
Вот уже десять лет реализуется программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге», однако опрошенные журналистами ФАН представители организаций, защищающих права инвалидов, сообщают о наличии серьезных проблем.
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