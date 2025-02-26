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Царьград

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Российские военные создали секретный 'подземный город' для боевых задач

Российские военные создали секретный 'подземный город' для боевых задач

Военные группировки войск "Север" создали "подземный город" на Харьковском направлении для отдыха и подготовки.

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