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В Aston Martin ожидают рекордное число обгонов на Гран При Италии

Formula 1Операционный директор Aston Martin Майк Крак ожидает большое количество обгонов на Гран При Италии и не исключает, что гонка в Монце установит новый рекорд по числу смен позиций.

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