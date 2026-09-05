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Регионы России

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Иван Олейников близок к переходу в казанский "Рубин"

Иван Олейников близок к переходу в казанский "Рубин"

Олейников выступает за команду из Самары с лета 2024 года и в текущем сезоне провел 8 матчей, забив 3 гола во всех турнирах.

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