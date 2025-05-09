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Как Альфонс Муха изобрел дизайн и ар-нуво

Как Альфонс Муха изобрел дизайн и ар-нуво

Альфонс Муха — первый художник, занявший нишу дизайна. Как он писал обнаженных женщин для театральных афиш, жил под одной крышей с нищим Ван Гогом, придумывал стиль ар-нуво, обессмертивший его имя, и как из-за него искусство проиграло рекламе — в материале «Сноба».

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