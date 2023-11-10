Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления

Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления

После драки между учительницей и матерью школьницы в подмосковном Деденево, в ходе которой дочь пригрозила педагогу отправкой на Украину, обе женщины написали друг на друга заявления в полицию, сообщили «Звезде» в МВД России по Дмитровскому городскому округу.

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