Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления

После драки между учительницей и матерью школьницы в подмосковном Деденево, в ходе которой дочь пригрозила педагогу отправкой на Украину, обе женщины написали друг на друга заявления в полицию, сообщили «Звезде» в МВД России по Дмитровскому городскому округу.
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