CNN: Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР «реальные проблемы»

Американский лидер Джо Байден перед встречей с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил прессе о том, что у КНР «реальные проблемы».
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