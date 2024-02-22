Тест: Так ли хорошо вы знаете афоризмы великих людей, как их знали великие люди?

Вот, например, ответьте, кому принадлежат слова «Хватит приписывать мне несуществующие цитаты» — Альберту Эйнштейну или Фаине Раневской? фото: MAXIMАфоризм, по меткому выражению Ларошфуко, — это тот отточенный вантуз, которым даже трусливый повар может почесать подмышки ежу.