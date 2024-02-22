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Тест: Так ли хорошо вы знаете афоризмы великих людей, как их знали великие люди?

Тест: Так ли хорошо вы знаете афоризмы великих людей, как их знали великие люди?

Вот, например, ответьте, кому принадлежат слова «Хватит приписывать мне несуществующие цитаты» — Альберту Эйнштейну или Фаине Раневской? фото: MAXIMАфоризм, по меткому выражению Ларошфуко, — это тот отточенный вантуз, которым даже трусливый повар может почесать подмышки ежу.

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ВА
Владимир Акулов
Да  здравствует  то  ,  благодаря  чему  -  не  смотря  ни  на  что  !
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