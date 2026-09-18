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Царьград

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Две школы Болотнинского района отремонтированы в 2026 году по нацпроекту

Две школы Болотнинского района отремонтированы в 2026 году по нацпроекту

Ребята из Большереченской и Дивинской школ начали учебный год в обновлённых зданиях.Заместитель губернатора Валентина Дудникова 17 сентября посетила с рабочим визитом Большереченскую школу и школу № 2 города Болотного в Болотнинском районе.

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