Военные зафиксировали неизвестный летательный аппарат на западе США

Global Look Press/Christian Handl/http://imagebroker.com/#/search Неопознанный летательный аппарат зафиксировали американские военные над западной частью Соединенных Штатов, сообщил CBS News официальные лица США.
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