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«Айлендерс» хотят подписать с Хорватом новый контракт: «Важно сделать это как можно скорее»

«Айлендерс» надеются подписать с Бо Хорватом новый контракт. Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года).

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