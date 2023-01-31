«Айлендерс» хотят подписать с Хорватом новый контракт: «Важно сделать это как можно скорее»

«Айлендерс» надеются подписать с Бо Хорватом новый контракт. Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года).