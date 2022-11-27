Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Старт мужской гонки преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске перенесен на 10:00 по московскому времени

Старт мужской гонки преследования на этапе первом Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за мороза перенесен на 10:00 по московскому времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх