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Регионы России

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Toyota планирует внедрить 40 тысяч человекоподобных роботов на заводах к 2028 году

Toyota планирует внедрить 40 тысяч человекоподобных роботов на заводах к 2028 году

Японская компания Toyota Motor объявила о стратегии внедрения около 40 тысяч человекоподобных роботов на своих заводах по всему миру с 2028 года.

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