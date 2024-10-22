País: устроившую мятеж 116-ю бригаду ВСУ перевели из-под Курахова в Сумы

Военный ВСУ рассказал испанской газете El País, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая ранее подняла мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово, была переведена в Сумы.
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