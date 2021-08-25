Мировое обозрение

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Захарова: консульские учреждения РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме

Захарова: консульские учреждения РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские консульские учреждения в Соединенных Штатах, несмотря на препятствия, чинимые Вашингтоном, в полном объеме продолжают осуществлять выдачу виз.

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