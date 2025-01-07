«Просто за гранью безумия»: первый сезон League of Legends в 2025 году удостоился кине...

«Просто за гранью безумия»: первый сезон League of Legends в 2025 году удостоился кинематографического трейлера от создателей «Аркейн»В преддверии перехода League of Legends на новую модель развития разработчики из американской студии Riot Games представили кинематографический трейлер первого сезона 2025 года.