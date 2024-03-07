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Так думают наши враги

Так думают наши враги

Рассказывал мне отец о своем однокурснике, талантливом импровизаторе. Товарищ редко ходил на лекции, предпочитая учебе игру на гитаре и в преферанс.

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Комментарии
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Sergiy Che
Нашел чьё интервью разбирать - поверенного Сороса в РФ... )))
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17 час.
NK
Natalia Kozlowskaya
Замечательная статья, спасибо
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15 час.
Андрей Stan
Честно говоря, даже не читал сего пасквиля... ))) так только, &quot;тезисно&quot; просмотрел... Ничего нового для себя в ней не увидел... ))) тем паче, что &quot;дырки в полу туалетов&quot; я сроду не искал... ))) Общий стиль статьи? Желание по ёрничать... ))) Причем, желание более чем обоснованное... Потому как тоже достаточно много где по бывал, по видал... )))
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14 час.

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