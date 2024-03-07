Так думают наши враги

Андрей Stan

Честно говоря, даже не читал сего пасквиля... ))) так только, "тезисно" просмотрел... Ничего нового для себя в ней не увидел... ))) тем паче, что "дырки в полу туалетов" я сроду не искал... ))) Общий стиль статьи? Желание по ёрничать... ))) Причем, желание более чем обоснованное... Потому как тоже достаточно много где по бывал, по видал... )))