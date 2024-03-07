Рассказывал мне отец о своем однокурснике, талантливом импровизаторе. Товарищ редко ходил на лекции, предпочитая учебе игру на гитаре и в преферанс.
Так думают наши враги
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Нашел чьё интервью разбирать - поверенного Сороса в РФ... )))
Ответить
17 час.
NK
Natalia Kozlowskaya
Замечательная статья, спасибо
Ответить
15 час.
Андрей Stan
Честно говоря, даже не читал сего пасквиля... ))) так только, "тезисно" просмотрел... Ничего нового для себя в ней не увидел... ))) тем паче, что "дырки в полу туалетов" я сроду не искал... ))) Общий стиль статьи? Желание по ёрничать... ))) Причем, желание более чем обоснованное... Потому как тоже достаточно много где по бывал, по видал... )))
Ответить
14 час.
Свежие комментарии