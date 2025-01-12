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Пожар в зоопарке Старого Оскола: спасена сбежавшая зебра, погибли 5 животных

Пожар в зоопарке Старого Оскола: спасена сбежавшая зебра, погибли 5 животных

В зоопарке Старого Оскола произошёл пожар, который унёс жизни пяти зебр. Благодаря усилиям сотрудников удалось спасти одно животное, сбежавшее в окрестности.

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