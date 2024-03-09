СМИ: 5 министерств на Украине могут сократить из-за нехватки бюджета

Украинские власти планируют сократить не менее пяти министерств из-за дефицита бюджета на 2024 год, пишет местное издание "Новое время" со ссылкой на источники в офисе президента страны и в партии "Слуга народа".
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