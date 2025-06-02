В России планируют ввести уголовную ответственность за кибермошенничество

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Кабмин России прорабатывает второй пакет мер по ужесточению наказания за кибермошенничество, предусматривающий административную и уголовную ответственность для интернет-преступников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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