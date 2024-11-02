Следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве

Следственные органы приступили к изучению денежных операций по банковскому счету 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), арестованного за подготовку теракта в военкомате Москвы.
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