Общегородской субботник в Иркутске этой весной состоится 26 апреля

Общегородской субботник в Иркутске состоится 26 апреля, ровно через месяц. Как сообщил мэр города Руслан Болотов, всем желающим принять участие в субботнике обеспечат перчатками, мешками, другим необходимым инвентарем.
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