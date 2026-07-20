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With The U.S.-Iran Deal Collapsing, How Exposed Are Oil Markets Right Now?

Even before the 30-day mark was reached in the 60-day negotiating process that would see the 14-point memorandum of understanding (MOU) agreed between Washington and Tehran crystallise into a full and final peace deal, the starting point for the whole process has been broken by both sides.

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