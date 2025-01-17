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Орбан призвал ЕС к отмене санкций и налаживанию отношений с Россией

Орбан призвал ЕС к отмене санкций и налаживанию отношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за отмену санкций Евросоюза против России. В эфире радио Kossuth он отметил начало новой эпохи после вступления Дональда Трампа на пост президента США и необходимость перестройки отношений с Москвой.

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