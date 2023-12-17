Сажать и выдворять беспощадно!

Одиссей

Фигасе!!! "Трудовые мигранты должны видеть в России страну доброжелательную к тем, кто приезжает к нам работать, созидать, участвовать в развитии экономики." А сами приезжие что, не должны видеть берега?!?! Не должны соблюдать наши порядки, законы и обычаи?!?! Не должны оставить свой кишлак/аул на исторической родине и не тащить его к нам?!?! Почему все требования к нам, местным и коренным, а не к ним, приезжим?!?!🤬