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Сажать и выдворять беспощадно!

Сажать и выдворять беспощадно!

Более 80 мигрантов напали на полицейских в Москве, которые пытались задержать водителя, не остановившегося по их требованию.

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Комментарии
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Одиссей
Фигасе!!! &quot;Трудовые мигранты должны видеть в России страну доброжелательную к тем, кто приезжает к нам работать, созидать, участвовать в развитии экономики.&quot; А сами приезжие что, не должны видеть берега?!?! Не должны соблюдать наши порядки, законы и обычаи?!?! Не должны оставить свой кишлак/аул на исторической родине и не тащить его к нам?!?! Почему все требования к нам, местным и коренным, а не к ним, приезжим?!?!🤬
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8 мин.
Виктор Машков
Далеко она оторвалась от народа. И этой зажравшийся барышне никогда не понять как живет народ.
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7 мин.
Анатолий протасевич
всю эту свору выдворять вместе с тем кто это разрешил,а то уже целые семьи перебрались и диктуют свои условия,вот кто разрешил то пусть он и оплачивает ,а не за счёт госудрства.
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5 мин.

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