Небензя уличил Запад в нежелании помогать жителям Сирии

РИА Новости Разговор о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии в настоящее время лишен смысла, так как западные государства не демонстрируют желания способствовать доставке помощи через линии соприкосновения.
РИА Новости Разговор о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии в настоящее время лишен смысла, так как западные государства не демонстрируют желания способствовать доставке помощи через линии соприкосновения.
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