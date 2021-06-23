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Небензя уличил Запад в нежелании помогать жителям Сирии

Небензя уличил Запад в нежелании помогать жителям Сирии

РИА Новости Разговор о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии в настоящее время лишен смысла, так как западные государства не демонстрируют желания способствовать доставке помощи через линии соприкосновения.

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