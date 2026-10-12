Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как на атаку БПЛА в прошедшие выходные отреагировали акции «Яндекса»

Как на атаку БПЛА в прошедшие выходные отреагировали акции «Яндекса»

Акции «Яндекса» на торгах Мосбиржи перешли к росту после падения на выходных Ранее компания сообщала об атаке на два других дата-центра — в Рязанской области и Калуге Фото: Getty Images / ALEXANDER NEMENOV В понедельник, 12 октября, после открытия в 7 утра дополнительной сессии бумаги «Яндекса» продолжили падение.

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