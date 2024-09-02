На Алтае опровергли данные о завозе под Бийск иностранных пестицидов и агрохимикатов

Устаревшие пестициды и агрохимикаты, собранные исключительно в районах Алтайского края, вскоре вывезут из региона и утилизируют Минприроды Алтайского края пояснило, что проводит работу по организации передачи запасов устаревших пестицидов и агрохимикатов с целью их вывоза за пределы Алтайского края для дальнейшей утилизации.