Всё-таки интересная личность эта Елена Исинбаева, как оказалось. Ну вот кто бы мог подумать, что она завидует девушкам из соцсетей! Она, обласканная и облюбленная со всех сторон всеми, кем только можно, включая родное (на тот момент) государство, приревновала блогерш к их славе и влиянию на умы молодёжи.
Родина всё дальше, берега её всё туманней
Комментарии
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Н
Ната
СогласнА!
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4 час.
нл
николай лебедев
Да, если капсом написали, то уже основная часть общества-бегунки за границей тоже считают себя "основной" частью, только от их отсутствия воздух в России стал чище, поэтому не обольщайтесь-высокое самомнение не означает признания.Что касается Пескова-"Он иногда такую пургу несет....", автора этих слов, думаю, знаете.
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35 мин.
ШКИПЕР
А вы мадам не путайте своё мнение с общественным !
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16 мин.
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