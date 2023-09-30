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  • ШКИПЕР
    А вы мадам не путайте своё мнение с общественным !Родина всё дальше...
  • николай лебедев
    Да, если капсом написали, то уже основная часть общества-бегунки за границей тоже считают себя "основной" частью, тол...Родина всё дальше...
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Родина всё дальше, берега её всё туманней

Родина всё дальше, берега её всё туманней

Всё-таки интересная личность эта Елена Исинбаева, как оказалось. Ну вот кто бы мог подумать, что она завидует девушкам из соцсетей! Она, обласканная и облюбленная со всех сторон всеми, кем только можно, включая родное (на тот момент) государство, приревновала блогерш к их славе и влиянию на умы молодёжи.

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Комментарии
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Н
Ната
СогласнА!
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4 час.
нл
николай лебедев
Да, если капсом написали, то уже основная часть общества-бегунки за границей тоже считают себя &quot;основной&quot; частью, только от их отсутствия воздух в России стал чище, поэтому не обольщайтесь-высокое самомнение не означает признания.Что касается Пескова-&quot;Он иногда такую пургу несет....&quot;, автора этих слов, думаю, знаете.
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35 мин.
ШКИПЕР
А вы мадам не путайте своё мнение с общественным !
Ответить
16 мин.

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