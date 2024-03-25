В доме рэпера Пафф Дэдди идут обыски по делу о секс-торговле

Два объекта недвижимости, принадлежащих рэперу Шону "Дидди" Комбсу, в Лос-Анджелесе и Майами были обысканы в понедельник агентами федеральной службы внутренней безопасности и другими силовиками в рамках продолжающегося расследования торговли людьми в сексуальных целяхОб этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в силовых структурах .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии