В доме рэпера Пафф Дэдди идут обыски по делу о секс-торговле

Два объекта недвижимости, принадлежащих рэперу Шону "Дидди" Комбсу, в Лос-Анджелесе и Майами были обысканы в понедельник агентами федеральной службы внутренней безопасности и другими силовиками в рамках продолжающегося расследования торговли людьми в сексуальных целяхОб этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в силовых структурах .